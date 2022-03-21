Происшествия

Обокравший столовую житель Бежаниц отделался условным лишением свободы

Жителя Бежаницкого района приговорили к условному лишению свободы за кражу из бывшей столовой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

27 декабря 2021 года мужчина пришел к зданию бывшей столовой Бежаницкого райпо, расположенному в Бежаницах, где при помощи металлического лома повредил навесной замок входной двери и незаконно проник внутрь здания. Затем он разукомплектовал стоявшее там холодильное оборудование. В итоге он украл медные детали общим весом 7 кг и металлические детали общим весом более 28 кг. Материальный ущерб превысил 4 500 рублей.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу пока не вступил.