Происшествия

Мужчину с залысинами ищут в Пскове с 20 марта

Василия Железняка 1965 года рождения ищут в Пскове. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте»

С 20 марта 2022 года его местонахождение неизвестно. Его приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы с залысинами, серые глаза. Он был одет в зеленую футболку и черные штаны.

Потерявшийся нуждается в медицинской помощи, говорится в сообщении.

Информацию, которая поможет установить местонахождение Василия Железняка, можно сообщить по телефону: 89212181744 (Мусяка Мария).