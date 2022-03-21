Происшествия

Крупные фальшивые купюры обнаружили в Псковской области

Три пятитысячные банкноты с признаками подделки изъяли из оборота в Псковской области 21 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в финансовом учреждении Пскова обнаружили фальшивую купюру номиналом пять тысяч рублей. По имеющимся сведениям, поступила она в выручке одного из магазинов Великих Лук.

В тот же день в кассе великолукского банка тоже обнаружили поддельную пятитысячную банкноту. Полицейские установили, что она поступила в выручке местного магазина.

В гдовскую торговую организацию фальшивая купюра попала похожим образом.

В этой связи стражи порядка рекомендуют жителям региона, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что, если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность», – предупредили в ведомстве.

Об обнаружении поддельной купюры необходимо сообщить в ближайшее отделение полиции по телефону 02, напомнили сотрудники УМВД.