Происшествия

Полиция изъяла в Великих Луках фальшивые пятитысячные купюры

Полиция изъяла в Великих Луках банкноты с признаками подделки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

22 марта в одной из местных организаций и финансовом учреждении города обнаружили две фальшивые пятитысячные купюры. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

«Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - призвали в УМВД.