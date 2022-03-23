Происшествия

В Печорах уборщица обокрала управляющую кафе

Жительницу Печорского района осудили за кражу с чужого банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Утром 30 ноября 2021 года в кафе города Печоры подсудимая обнаружила на кассовом аппарате банковскую карту управляющей кафе. Печерянка забрала карту себе.

Позже по просьбе подсудимой ее родственник обналичил с банковского счета потерпевшей 19 000 рублей, принадлежащие компании «Изборск-Парк», и передал деньги женщине. Похищенными деньгами печерянка распорядилась по своему усмотрению.

В суде женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. По ее словам, в период совершения преступления она работала в кафе уборщицей. Ей было известно, что в заведении имеется банковская карта, открытая управляющей для закупки продуктов. Она знала пин-код, поскольку ранее ей поручали покупки для нужд кафе.

В указанный день женщина убирала помещение и увидела на барной стойке карту. Она решила забрать ее себе. 4500 рублей она потратила на продукты, а остальные деньги вернула потерпевшей в ходе следствия.

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно и испытательным сроком 1 год.