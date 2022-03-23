Происшествия

Житель Стругокрасненского района отправился в тюрьму за налет на магазин

Стругокрасненский районный суд вынес приговор местному жителю за рабой с применением насилия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

1 ноября 2021 года в деревне Ровное в магазине пьяный мужчина подошел к продавцу со спины, обхватил ее шею, сдавил и приставил нож, требуя передать ему продукты. Женщина вырвалась из захвата и выбежала из помещения, но споткнулась и упала на землю.

Злоумышленник догнал ее, поднял и, вновь приставив нож, потребовал вернуться в магазин и передать желаемые товары: четыре пачки вермишели быстрого приготовления, одну бутылку водки, буханку хлеба и пачку сигарет. Материальный ущерб составил 463 рубля, говорится в сообщении.

Подсудимый свою вину признал полностью. Мужчина рассказал, что в тот день он пошел в магазин, чтобы взять там спиртное и сигареты. Денег у него с собой не было, он плохо себя чувствовал после выпивки и не помнил, как с собой у него оказался нож.

Суд назначил местному жителю наказание в виде лишения свободы на 4 года 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.