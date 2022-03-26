Происшествия

Волна ложных сообщений о минировании прошла по псковским организациям

Волна ложных сообщений о минировании прошла по псковским организациям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сообщения о минировании получили в школах, детских садах и других организациях с массовым пребыванием людей.

В настоящее время правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-розыскных и технических мероприятий по проверке поступившей информации.

Смотрите также Фотофакт: Эвакуация из псковской школы

Каждое сообщение отрабатывается в соответствии с установленным порядком, проводится проверка зданий, эвакуация людей. Пока ни одна информация не подтвердилась.

Правоохранительные органы просят граждан сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем.

Смотрите также Сессию Псковской городской Думы прервали из-за сообщения о минировании здания

За заведомо ложные сообщения о готовящихся взрывах, поджогах или иных действиях, создающих опасность гибели людей или иных общественно опасных последствий, грозит серьезное наказание: штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей или ограничения свободы на срок до 3-х лет, либо принудительные работы на срок от 2 до 3 лет.