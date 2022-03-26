Волна ложных сообщений о минировании прошла по псковским организациям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.
Сообщения о минировании получили в школах, детских садах и других организациях с массовым пребыванием людей.
В настоящее время правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-розыскных и технических мероприятий по проверке поступившей информации.
Каждое сообщение отрабатывается в соответствии с установленным порядком, проводится проверка зданий, эвакуация людей. Пока ни одна информация не подтвердилась.
Правоохранительные органы просят граждан сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем.
За заведомо ложные сообщения о готовящихся взрывах, поджогах или иных действиях, создающих опасность гибели людей или иных общественно опасных последствий, грозит серьезное наказание: штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей или ограничения свободы на срок до 3-х лет, либо принудительные работы на срок от 2 до 3 лет.