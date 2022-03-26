Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Зачем подавать показания, напомнил «Псковэнергосбыт»
Главней всего погода в доме
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
о рынке недвижимости
Клиника косметологии нового поколения преображает псковичей
курс на отдых
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
сравниваем цены на продукты
сахарная лихорадка
 
 
 
ещё Происшествия 26.03.2022 11:080 Семь коз и 16 куриц сгорели в гдовской деревне Ладыгин Двор 27.03.2022 13:290 В Псковской области ведутся работы по восстановлению нарушенного электроснабжения 27.03.2022 10:340 Псковская полиция продолжает розыск пропавшей молодой женщины 26.03.2022 18:563 Сильный ветер вырвал дерево на Рижском проспекте в Пскове 26.03.2022 18:001 Фотофакт: Ветер повредил кровлю автобусной остановки в Великих Луках 26.03.2022 11:080 Семь коз и 16 куриц сгорели в гдовской деревне Ладыгин Двор
 
 
 
Самое популярное 25.03.2022 12:094 Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского 21.03.2022 22:235 Псковичка погибла под колесами КамАЗа на улице Леона Поземского 25.03.2022 15:290 Администрацию Псковской области переименуют не позднее 1 июня 22.03.2022 15:380 Псковская оппозиционная журналистка Светлана Прокопьева уехала из России 25.03.2022 11:510 СМИ: Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Волна ложных сообщений о минировании прошла по псковским организациям

25.03.2022 12:13|ПсковКомментариев: 0

Волна ложных сообщений о минировании прошла по псковским организациям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сообщения о минировании получили в школах, детских садах и других организациях с массовым пребыванием людей. 

В настоящее время правоохранительные органы проводят комплекс оперативно-розыскных и технических мероприятий по проверке поступившей информации.

Каждое сообщение отрабатывается в соответствии с установленным порядком, проводится проверка зданий, эвакуация людей. Пока ни одна информация не подтвердилась.

Правоохранительные органы просят граждан сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем.

За заведомо ложные сообщения о готовящихся взрывах, поджогах или иных действиях, создающих опасность гибели людей или иных общественно опасных последствий, грозит серьезное наказание: штраф в размере от 200 до 500 тысяч рублей или ограничения свободы на срок до 3-х лет, либо принудительные работы на срок от 2 до 3 лет.

Теги: #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Какие способы сохранения сбережений вы выбрали в текущих условиях?
В опросе приняло участие 513 человек
27.03.2022, 13:290 В Псковской области ведутся работы по восстановлению нарушенного электроснабжения 27.03.2022, 13:200 Снег и ночные морозы до семи градусов прогнозируют в Псковской области 27.03.2022, 13:130 В Совфеде оценили возможность присоединения ЛНР и ДНР к России 27.03.2022, 12:540 Псковский губернатор сообщил об опасности новой волны COVID-19 для подростков и переболевших взрослых
27.03.2022, 12:340 Жители Псковской области ответят за нарушение миграционного законодательства 27.03.2022, 12:040 Референдум о вступлении в состав России может пройти в ЛНР 27.03.2022, 11:450 Михаил Ведерников сообщил о похоронах пяти военнослужащих из Псковской области 27.03.2022, 11:240 Азербайджан попросил Россию не использовать выражение «Нагорный Карабах»
27.03.2022, 11:100 Водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с автобусом под Псковом 27.03.2022, 10:580 Более 100 участников и зрителей собрали областные соревнования по воркауту в Пскове 27.03.2022, 10:550 Илон Маск задумался о создании новой социальной сети 27.03.2022, 10:340 Псковская полиция продолжает розыск пропавшей молодой женщины
27.03.2022, 10:280 Фотофакт: Сильный ветер повалил фрагмент забора вокруг соцгородка 27.03.2022, 10:140 В Псковской области сформировали сборную для участия в чемпионате СЗФО по тяжелой атлетике 27.03.2022, 09:561 Трамп обвинил Байдена в «убийстве американской мечты» 27.03.2022, 09:500 Свидетелей ДТП в Пскове просит откликнуться ГИБДД
27.03.2022, 09:300 Россиян предупредили о схеме мошенничества с кешбэком 27.03.2022, 08:310 Успешной службы на благо Отечества пожелал росгвардейцам Александр Котов 26.03.2022, 23:000 Представители московского издательства научили юных псковичей, как сделать сказку былью 26.03.2022, 22:420 Мюзикл о принцессе Диане получил премию «Золотая малина» как худший фильм года
26.03.2022, 22:300 Творческие коллективы областного колледжа искусств посетили Струги Красные 26.03.2022, 22:190 Джо Байден оговорился, заявив, что доллар стоит 200 рублей 26.03.2022, 22:000 Жильцам частного сектора Великих Лук разъяснили правила сжигания мусора 26.03.2022, 21:410 Минобороны РФ заявило об уничтожении 271 беспилотника ВСУ с начала спецоперации
26.03.2022, 21:200 Армия Азербайджана зашла в зону ответственности миротворцев РФ в Нагорном Карабахе 26.03.2022, 21:012 Псков присоединился к экологической акции «Час Земли» 26.03.2022, 20:400 Дерево упало на проезжую часть в Псковском районе 26.03.2022, 20:210 Правительство рассмотрит проект по отсрочке от армии для IT-специалистов
26.03.2022, 20:140 Анна Тарасенко покинула пост управляющего Псковским отделением «Сбербанка» 26.03.2022, 20:000 Передвижная выставка «Звук русского» открылась в Пскове 26.03.2022, 19:420 Путин подписал закон о налоге на роскошь на дорогие автомобили 26.03.2022, 19:210 Псковичей приглашают принять участие в экологической акции «Час Земли»
26.03.2022, 19:060 Великолучанка победила на международном чемпионате по зимнему плаванию в Карелии 26.03.2022, 18:563 Сильный ветер вырвал дерево на Рижском проспекте в Пскове 26.03.2022, 18:420 Порывы ветра до 21 м/с ожидаются в Псковской области 27 марта 26.03.2022, 18:200 Правительство выделило еще 2 млрд рублей на субсидирование перевозок сельхозпродукции
26.03.2022, 18:001 Фотофакт: Ветер повредил кровлю автобусной остановки в Великих Луках 26.03.2022, 17:430 Банк России решил провести торги на Мосбирже 28 марта 26.03.2022, 17:263 Росгвардия взяла под охрану треть псковских автобусов 26.03.2022, 17:050 «Живые картины» и архивная работа «на удаленке»: озвучены новые запросы для доброхотов «Михайловского»
26.03.2022, 16:510 Дерево упало на маршрутку в Великих Луках 26.03.2022, 16:400 Компания «Йура Корпорейшн Рус» приостановила деятельность в Пскове 26.03.2022, 16:300 Финляндия приостанавливает прием поездов из России с 27 марта 26.03.2022, 16:100 Автомобиль сбил двух подростков на электросамокате в Пскове
26.03.2022, 15:501 Упавшая арматура проткнула автомобиль в Пскове 26.03.2022, 15:263 Активисты закрасили рекламу наркотиков в Пскове 26.03.2022, 15:060 Путин поручил завершить в срок строительство объектов недвижимости с участием дольщиков 26.03.2022, 14:400 Нетрезвый водитель попался полицейским на улице Поземского в Пскове
26.03.2022, 14:200 В России определили новые подходы к решению проблемы долгостроев 26.03.2022, 14:001 Юный пскович победил на всероссийских соревнованиях по биатлону в Новосибирске 26.03.2022, 13:400 Минобороны РФ заявило, что не проводит телефонных вызовов граждан из запаса в военкоматы 26.03.2022, 13:220 Прошедший и будущий волонтерские сезоны обсудили доброхоты на конференции в «Михайловском»
26.03.2022, 13:140 Турнир по художественной гимнастике проходит в Пскове. ФОТО 26.03.2022, 13:040 Путин поручил кабмину принять меры по повышению устойчивости бюджетов регионов 26.03.2022, 12:560 Выставка «Русские и сето: одна земля – общая история» открылась в Пскове 26.03.2022, 12:300 150 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
26.03.2022, 12:190 Международная конференция пушкинских доброхотов «Созидающие» стартовала в музее-заповеднике «Михайловское» 26.03.2022, 12:120 Авиарейсы из Пскова в МинВоды и Калининград возобновятся с конца марта 26.03.2022, 12:000 Областные соревнования по воркауту начались в Пскове 26.03.2022, 11:480 Молодой человек погиб в результате опрокидывания мопеда в Локнянском районе
26.03.2022, 11:271 Число смертей от COVID-19 в Псковской области возросло до 1715 26.03.2022, 11:080 Семь коз и 16 куриц сгорели в гдовской деревне Ладыгин Двор 26.03.2022, 10:510 Итоги областной спартакиады по волейболу подвели в Пскове 26.03.2022, 10:300 Специалисты проверили толщину льда на реке Великой и Чудском озере
26.03.2022, 10:150 Пскович украл кассеты для бритв почти на 7 тысяч рублей 26.03.2022, 10:010 Путин подписал закон о статусе ветеранов для участников спецоперации на Украине 26.03.2022, 09:460 Псковичей подозревают в ограблении квартиры в Петербурге 26.03.2022, 09:240 Медведев исключил возможность повторения в России дефолта 1998 года
26.03.2022, 09:001 Avito продолжит работать в России как самостоятельный бизнес 25.03.2022, 23:210 Путин подписал закон о наказаниях за фейки о госорганах РФ за рубежом 25.03.2022, 22:240 Специалист ответит на вопросы псковичей о госрегистрации прав на недвижимость 25.03.2022, 22:200 Псковичам расскажут о приемах работы с телом при стрессе
25.03.2022, 22:100 Детям из Пскова предлагают научиться отвечать за личный бюджет по-взрослому 25.03.2022, 22:000 Новинки интеллектуального книгоиздания псковичи смогут обсудить с экспертом 25.03.2022, 21:503 Алексей Несмашный заявил о наличии достаточного стажа для работы в администрации 25.03.2022, 21:330 Мастер-класс по футболу провели в Печорском центре помощи детям
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru