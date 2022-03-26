Происшествия

Мужчину в Пскове задержали за попытку украсть из магазина красную рыбу

Двух мужчин задержали в Пскове и в Великих Луках 27 марта по подозрению в кражах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В 11:50 в магазине на улице Вокзальной в южной столице сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 27-летнего молодого человека, который похитил из торгового зала две бутылки текилы на сумму 1 999 рублей.

В этот же день в Пскове около 15:30 в магазине в переулке Олега Зобова сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел несколько упаковок красной рыбы, при этом не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства мужчин передали сотрудникам полиции.