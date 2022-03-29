Происшествия

Безработная печерянка расплатилась в магазине фальшивой купюрой

В Печорах и Великолукском районе полицейские выявили банкноты с признаками подделки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, в Печорах 28 марта в местном финансовом учреждении обнаружили фальшивую тысячерублевую банкноту. По имеющимся сведениям, она поступила от безработной местной жительницы. Сейчас по факту случившегося возбудили уголовное дело.

В Великолукском районе в этот же день в выручке из магазина в деревне Кислово изъяли пятитысячную банкноту с признаками подделки. По предварительным данным, поступила она от неизвестного мужчины. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются.

В связи с этим полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность. Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02», - напомнили в УМВД.