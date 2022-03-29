Происшествия

В Псковской области участились кражи велосипедов

С приходом весны на территории Псковской области участились кражи велосипедов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, с 26 по 28 марта были похищены два велосипеда из подъездов домов в Пскове и Великих Луках. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются, полицейские проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия..

В связи с этим полицейские рекомендуют псковичам придерживаться определенных рекомендаций:

Не оставлять велосипед без присмотра.

Использовать имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, тросик или цепочку с замком).

Чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее, а, значит, злоумышленникам будет сложнее его сбыть, пояснили в УМВД. Так, безопаснее всего хранить велосипед дома.

«Если вы оставляете велосипед где-нибудь на улице или во дворе, не полагайтесь только на сознательность прохожих. Люди, как правило, мало смотрят по сторонам. Если ваш велосипед похитили - не теряйтесь. Запомните точное время и адрес места, где его украли. Незамедлительно позвоните в полицию по телефону 02 и сообщите о произошедшем. Подробно опишите велосипед, укажите все его особенности, а также приметы возможных подозреваемых», - дали совет в полиции.