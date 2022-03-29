Происшествия

Троих похитителей рельсов наказали в Порховском районе

Троих похитителей рельсов наказали в Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Суд установил, что трое местных жителей тайно и по предварительному сговору похищали рельсы на узкоколейной железной дороге в Порховском районе.

Так, вечером 20 июня 2021 года мужчины на автомобиле прибыли в лесной массив у озера Лунево, где подошли к узкоколейной железной дороге, принадлежащей санаторию «Хилово». Здесь при помощи привезенного с собой оборудования они разрезали рельсы общей длиной 50 м и весом 1 625 килограмм. Затем они погрузили похищенное в автомобиль и скрылись с места происшествия.

Затем они распорядились рельсами по своему усмотрению, чем причинили потерпевшей стороне ущерб в размере более 40 000 рублей.

Затем, 22 июня, мужчины снова отправились на участок территории за рельсами. На этот раз они спилили рельсы общей длиной 41 метр и весом 1 332,5 килограмма. Тем самым они нанесли ущерб более, чем в 30 000 рублей.

23 июня нарушители вновь отправились «на дело». Однако на этот раз им не удалось довести до конца задуманное, поскольку при очередной попытке увезти 1 200 килограмм рельсов, мужчин задержали на месте полицейские.

Подсудимые вину признали полностью, суд рассмотрел дело в особом порядке. Мужчинам назначили наказание в виде обязательных работ. Одному - 400, другому - 360, третьему - 200 часов.

Кроме того, суд признал за санаторием «Хилово» право на удовлетворение гражданского иска о возмещения материального ущерба, причиненного повреждением узкоколейной железной дороги в результате совершенных преступлений.