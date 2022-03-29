Происшествия

Опочанин осужден за угрозу зарубить полицейских

Житель Опочецкого района попал под суд за угрозы представителям власти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

4 ноября 2021 года мужчина с топором в руках запугивал местных жителей. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и потребовали прекратить угрозы и бросить топор. В ответ на это опочанин пообещал зарубить стражей порядка и побежал на них с топором над головой.

«Пробежав незначительное расстояние, мужчина решил, что достиг своей цели и прекратил преследование», – говорится в сообщении. В этот момент сотрудники полиции задержали местного жителя.

Подсудимый полностью признал себя виновным. Суд приговорил мужчину к лишению свободы на 1 год 6 месяцев условно, с испытательным сроком 2 года.