Происшествия

Полиция проведет проверку по факту публикации о нападении на козлят в Печорском районе

Полиция проведет проверку по факту публикации на странице известного по проекту «Сыроварня в Бебешкино» фермера из Псковской области Анвара Зуфарова о нападении собаки на сельскохозяйственных животных. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Скриншот из видео Анвара Зуфарова

«По факту публикации будет проведена проверка: на место выйдет участковый уполномоченный полиции для выяснения всех обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 26 марта на территорию хозяйства Анвара Зуфарова пришла собака и загрызла козлят. Фермер заявлял о намерении обратиться в полицию.