Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
курс на отдых
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Главней всего погода в доме
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Электронные квитанции
Тверские управленцы
о рынке недвижимости
Сэкономить на бумаге призвал «Псковэнергосбыт»
Образование По-смоленски
Господин Рейтингомер
сравниваем цены на продукты
кино без Голливуда
 
 
 
ещё Происшествия 29.03.2022 14:020 Себежанин убил сожительницу и ударил ножом ее ребенка 31.03.2022 17:220 Мужчину осудили за серию краж в деревнях Псковской области 31.03.2022 17:050 В Псковской области стали меньше воровать 31.03.2022 16:290 Подозреваемого в убийстве 12-летней давности нашли в Псковской области 31.03.2022 15:500 Почти 8 килограмм взрывчатых веществ изъяли в Псковской области за год 31.03.2022 14:460 За год в Псковской области из оборота изъяли 400 кг наркотиков
 
 
 
Самое популярное 28.03.2022 17:164 Бывший псковский следователь объявлен в розыск 30.03.2022 08:530 Пропавшую в ноябре псковичку нашли мертвой 30.03.2022 16:4812 Усекновение главы 28.03.2022 07:453 Внеплановое повышение пенсий анонсировали в Госдуме 29.03.2022 18:000 Минобороны РФ решило в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Псковской области стали меньше воровать

31.03.2022 17:05|ПсковКомментариев: 0

В структуре имущественных преступлений на территории Псковской области стало меньше зарегистрированных краж. Об этом говорится в информационно-аналитической записке о результатах деятельности УМВД по региону за 2021 год.

По сравнению с 2020 годом, в прошлом году количество краж снизилось на 9,3%, с 3049 до 2765. По России этот показатель снизился на 2,4%, по СЗФО – на 3,3%. В том числе количество квалифицированных краж уменьшилось на 23,3%, с 2060 до 1580. По России отмечено снижение на 5,3%, по СЗФО – на 11%.

Количество тяжких краж сократилось на 28,3% (с 1256 до 900), из квартир – на 11,8% (с 279 до 246). По России количество тяжких краж опустилось на 16,2%, по СЗФО – на 22,6%.

Меньше зарегистрировано краж транспортных средств (-21%, с 62до 49). Раскрываемость таких преступлений возросла на 1,8% (с 49,2 до 51%). Число хищений автомобилей уменьшилось на 10,7% (с 28 до 25), угонов – на 12,4% (с 97 до 85).

Возросло количество разбоев (+40%, с 15 до 21; Россия: -16%; СЗФО: -19,2%). Их раскрываемость составила 100%. Зарегистрировано 112 грабежей (-10,4%, в 2020 году – 125; Россия: -18,1%; СЗФО: -17,7%). Процент расследованных дел составил 92,2% (-0,5%).

Теги: #кража #умвд россии по псковской области #итоги года
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Волнует ли вас курс рубля по отношению к доллару/евро? Следите за курсом?
В опросе приняло участие 290 человек
31.03.2022, 18:230 Александр Котов о контроле экономических процессов, борьбе с борщевиком и об увеличении зарплат полицейским 31.03.2022, 18:090 Тверской филиал РАНХиГС: Выходя на уровень управленца. ЛОНГРИД 31.03.2022, 18:010 Нарушивших дисциплину курсантов заслушали на собрании в Пскове 31.03.2022, 17:530 «Тотальный диктант» пройдет в Псковской области 9 апреля
31.03.2022, 17:481 Константин Болотин о работе в округе №11, новом детском саде и водозаборе на Завеличье 31.03.2022, 17:450 Президентские гранты выиграли 11 проектов псковских НКО 31.03.2022, 17:350 Беженка из Донбасса рассказала, какую помощь получила при переезде в Псковскую область 31.03.2022, 17:310 В случае сокращения работникам псковских предприятий помогут найти работу — Андрей Михеев
31.03.2022, 17:240 Почти 70 тысяч иностранцев прибыли в Псковскую область в 2021 году 31.03.2022, 17:220 Мужчину осудили за серию краж в деревнях Псковской области 31.03.2022, 17:190 Более 200 тысяч псковичей за год приняли участие в массовых мероприятиях 31.03.2022, 17:120 Такие перемены сегодня назрели — Александр Котов об отмене двуглавой модели управления Псковом
31.03.2022, 17:050 В Псковской области стали меньше воровать 31.03.2022, 17:020 Советник губернатора примет участие в праймериз ЕР по выборам главы Гдовского района 31.03.2022, 16:550 Совет по противодействию коррупции провел заседание в Пскове 31.03.2022, 16:470 Китайским партнерам представили экономические возможности Псковской области
31.03.2022, 16:340 Владимир Кузь назвал важным решение обратиться в Минсельхоз для борьбы с борщевиком 31.03.2022, 16:330 День без осадков прогнозируют псковские синоптики 1 апреля 31.03.2022, 16:290 Подозреваемого в убийстве 12-летней давности нашли в Псковской области 31.03.2022, 16:160 Беженцы смогут бесплатно сделать медполис для получения убежища в Псковской области
31.03.2022, 16:080 В УМВД прокомментировали участие в проверке налоговой на печорском заводе 31.03.2022, 16:050 Как заплатить налог по упрощенной системе, разъяснили псковичам 31.03.2022, 15:520 Псковским коммунистам повторно отказали в удовлетворении исков об отмене итогов выборов 31.03.2022, 15:500 Почти 8 килограмм взрывчатых веществ изъяли в Псковской области за год
31.03.2022, 15:470 Норматив на допобразование в IT-кубах появился в областном законодательстве 31.03.2022, 15:460 «Лабораторию безопасности» организовали для псковских школьников 31.03.2022, 15:390 Поставка канализационного оборудования в Печоры ожидается в ближайшее время - подрядчик 31.03.2022, 15:271 Зампредседателя региональной Счетной палаты вновь стала Наталия Котова
31.03.2022, 15:260 Представители народов России и Белоруссии встретятся на Кургане Дружбы 31.03.2022, 15:212 В Псковской области поддержали инициативу об увеличении зарплат полицейским 31.03.2022, 15:180 Более 70 беженцев из Донбасса прибыли в Псковскую область 31.03.2022, 14:573 Екатерина Миронова возглавила Псковскую областную больницу
31.03.2022, 14:460 Региональный парламент отменил двуглавую модель управления Псковом 31.03.2022, 14:460 За год в Псковской области из оборота изъяли 400 кг наркотиков 31.03.2022, 14:430 Дмитрий Барабанов допустил распространение новой системы управления на районы 31.03.2022, 14:390 В Псковской области разрешили использовать маткапитал на покупку газового оборудования
31.03.2022, 14:360 Клиенты Сбера стали чаще совершать покупки с помощью сервиса «Оплата одним взглядом» 31.03.2022, 14:311 Проблему вырубки леса на землях сельхозназначения подняли в региональном парламенте 31.03.2022, 14:240 В Псковской области обеспечат налоговую поддержку строительства газопроводов 31.03.2022, 14:200 Минсельхоз рассмотрит инициативу псковских депутатов по борьбе с борщевиком
31.03.2022, 14:150 Региональный парламент дал согласие на создание учреждения «Социальный городок» 31.03.2022, 14:140 ВТБ бесплатно застрахует детей во время летнего отдыха 31.03.2022, 14:110 Отлов бездомных животных в Псковской области передали на муниципальный уровень 31.03.2022, 14:100 Более 90 человек за год погибли от преступных действий в Псковской области
31.03.2022, 14:010 «Три мудреца»: «Двуглавая модель» в Пскове: finita la commedia. ВИДЕО 31.03.2022, 13:590 Интеллектуальную систему видеонаблюдения внедрят в Псковской области  31.03.2022, 13:580 Полиция предложила меры для предотвращения незаконной вырубки леса в Псковской области 31.03.2022, 13:461 В Минтруда заявили о росте числа пожилых людей, страдающих деменцией
31.03.2022, 13:440 В областном УМВД ответили на вопросы о воровстве люков и телефонном мошенничестве 31.03.2022, 13:390 Санатории и базы отдыха Псковской области презентовали за границей 31.03.2022, 13:260 Звонки о минировании объектов в Псковской области поступали с Украины — УМВД 31.03.2022, 13:220 Последствия санкций для экономики мы ощутим позже — Андрей Михеев
31.03.2022, 13:080 Полиция прекратила проверки бизнеса в Псковской области 31.03.2022, 13:070 Регоператор ответил на жалобу главы Себежского района о затянувшемся капремонте 31.03.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца» 31.03.2022, 13:003 «Беседка»: Андрей Михеев о поддержке региональной экономики в условиях кризиса. ВИДЕО
31.03.2022, 12:590 Сбербанк расширил возможности программы «Ипотека по двум документам» 31.03.2022, 12:480 Проблему ремонта протекающих кровель поднял Александр Котов 31.03.2022, 12:410 Андрей Михеев рассказал о влиянии дефицита сахара на псковского кондитера 31.03.2022, 12:360 «Три мудреца»: «Двуглавая модель» в Пскове: finita la commedia
31.03.2022, 12:346 Размер взносов за капремонт в Псковской области пересмотрят, исходя из экономической ситуации 31.03.2022, 12:221 В псковской инфекционке открыта вакансия с зарплатой от 80 000 рублей 31.03.2022, 12:180 Сергей Грахов назвал основные проблемы в реализации региональной программы капремонта 31.03.2022, 12:150 Лекцию о трансовых состояниях в музыке перенесли в псковский «Лофт»
31.03.2022, 12:130 60 лифтов планируют заменить в Псковской области в 2023 году 31.03.2022, 12:091 За сутки в Псковской области выявили 111 новых случаев заражения COVID-19 31.03.2022, 12:080 Почти 5 тысяч многоквартирных домов вошли в региональную программу капремонта 31.03.2022, 12:060 Весенний призыв в 2022 году в России будет меньше прошлогоднего - Шойгу
31.03.2022, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о поддержке региональной экономики 31.03.2022, 11:550 Более 3 млрд рублей потратили на капремонт в Псковской области с 2015 года 31.03.2022, 11:530 Александр Братчиков: Мы не дадим «червю национализма» снова поселиться рядом с нами 31.03.2022, 11:470 Tele2 предлагает владельцам смартфонов комплексную защиту
31.03.2022, 11:440 Владимир Жириновский предсказывал политическую обстановку в России - Антон Минаков 31.03.2022, 11:410 Как с помощью лошадей убирали улицы 100 лет назад, рассказали псковские архивисты 31.03.2022, 11:350 Андрей Маковский призвал депутатов отказаться от популизма 31.03.2022, 11:330 Житель Куньинского района отправится в колонию за угрозу убийством знакомой
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru