Происшествия

В Псковской области стали меньше воровать

В структуре имущественных преступлений на территории Псковской области стало меньше зарегистрированных краж. Об этом говорится в информационно-аналитической записке о результатах деятельности УМВД по региону за 2021 год.

По сравнению с 2020 годом, в прошлом году количество краж снизилось на 9,3%, с 3049 до 2765. По России этот показатель снизился на 2,4%, по СЗФО – на 3,3%. В том числе количество квалифицированных краж уменьшилось на 23,3%, с 2060 до 1580. По России отмечено снижение на 5,3%, по СЗФО – на 11%.

Количество тяжких краж сократилось на 28,3% (с 1256 до 900), из квартир – на 11,8% (с 279 до 246). По России количество тяжких краж опустилось на 16,2%, по СЗФО – на 22,6%.

Меньше зарегистрировано краж транспортных средств (-21%, с 62до 49). Раскрываемость таких преступлений возросла на 1,8% (с 49,2 до 51%). Число хищений автомобилей уменьшилось на 10,7% (с 28 до 25), угонов – на 12,4% (с 97 до 85).

Возросло количество разбоев (+40%, с 15 до 21; Россия: -16%; СЗФО: -19,2%). Их раскрываемость составила 100%. Зарегистрировано 112 грабежей (-10,4%, в 2020 году – 125; Россия: -18,1%; СЗФО: -17,7%). Процент расследованных дел составил 92,2% (-0,5%).