Происшествия

Более 100 детей в Псковской области совершили преступления в 2021 году

119 несовершеннолетних совершили преступления в Псковской области в 2021 году (-18,5%; АППГ – 146). Об этом говорится в информационно-аналитической записке о результатах деятельности УМВД России по Псковской области за 2021 год.

На профилактические учеты ПДН территориальных органов МВД России на районном уровне поставлены 14 групп антиобщественной направленности в составе 38 несовершеннолетних.

На 7,7% уменьшилось число лиц, ранее совершавших преступления (2567-2369), на 11,4% – ранее судимых (1451-1286), на 8,4% – лиц, в чьих действиях установлен рецидив (656-601), на 32,2% – опасный рецидив (121-82).

На профилактических учетах участковых уполномоченных полиции состоит 4853 (-7,2%, АППГ – 5228) лиц различных категорий.

В отношении лиц, состоящих под административным надзором, составлено 3084 (-1,5%, АППГ – 3133) административных протокола, в том числе по статье 19.24 КоАП РФ – 1833 (-8,3%, АППГ – 1999).