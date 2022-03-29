Происшествия

Кражи велосипедов участились в Псковской области

Кражи велосипедов участились на территории Псковской области с приходом весны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

С 30 по 31 марта велосипеды похитили из подъезда дома на улице Петрова в Пскове и от дома в деревне Гораи Островского района. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Полиция рекомендует владельцам велосипедов придерживаться определенных правил:

не оставлять велосипед без присмотра;

использовать средства защиты от угона (велозамок, тросик или цепочку с замком);

безопаснее всего хранить велосипед дома;

«Чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. А, значит, злоумышленникам будет сложнее его сбыть», – напомнили в ведомстве.

Полиция рекомендует не полагаться только на сознательность прохожих, когда велосипед остается на улице или во дворе.

«Люди, как правило, мало смотрят по сторонам. Если ваш велосипед похитили - не теряйтесь! Запомните точное время и адрес места, где его украли. Незамедлительно позвоните в полицию по телефону 02 и сообщите о произошедшем. Подробно опишите велосипед, укажите все его особенности, а также приметы возможных подозреваемых», – рекомендовали полицейские.