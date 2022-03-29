Происшествия

Пскович побоялся стать заемщиком и лишился более 100 тысяч рублей

Житель Псковского района стал жертвой мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, мужчине 1982 года рождения 29 марта позвонил незнакомец. Под предлогом якобы предотвращения несанкционированного оформления кредита на мужчину злоумышленник завладел его деньгами в сумме 120 тысяч рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Подобный факт дистанционного мошенничества был также отмечен в Дедовичском районе.