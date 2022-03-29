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Происшествия

В Великих Луках за организацию финансовой пирамиды осудили двух петербуржцев

04.04.2022 07:39|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках за организацию финансовой пирамиды осуждены двое жителей города Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Установлено, что подсудимые вместе с сообщниками в 2015 году создали на территории города Великие Луки финансовую пирамиду под видом кредитно-потребительского кооператива, принимающего вклады от населения под высокие проценты (более 20% годовых).

Роль первого злоумышленника заключалась в поиске персонала в кредитно-потребительские кооперативы и обучении их работе с документами. Второй занимался обналичиванием денежных средств, полученных от вкладчиков.

В дальнейшем аналогичные кооперативы подсудимые и их друзья создали в Ленинградской области и Ямало-Ненецком автономном округе.

«Деятельность финансовой пирамиды продолжалась до апреля 2018 года. За указанное время подсудимые вместе со своими сообщниками на полученные от вкладчиков деньги вели безбедную жизнь: отдыхали на Кипре, посещали увеселительные заведения города Санкт-Петербурга, участвовали в спортивных ставках. За весь период существования финансовой пирамиды подсудимые и их сообщники обманным путем на территории трех субъектов Российской Федерации завладели у 175 потерпевших более чем 75 млн рублей, которыми в дальнейшем распорядились по своему усмотрению», - говорится в сообщении.

За период следствия один из организаторов финансовой пирамиды погиб в дорожно-транспортном происшествии, еще трое скрылись от следствия, и в настоящее время находятся в федеральном розыске.

Приговором Великолукского городского суда двое петербуржцев признаны виновными в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба, совершенное организованной группой и в особо крупном размере). Одному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, другому - в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, без назначения дополнительного наказания. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Источник: Псковская Лента Новостей
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