Происшествия

Квартира в пятиэтажном доме сгорела в Пскове

Пожар в квартире питэтажного многоквартирного дома на улице Яна Фабрициуса произошел в Пскове в субботу, 2 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Пожарные приняли вызов в 14.40. В двухкомнатной квартире одна комната выгорела, а вторая оказалась закопчена. Причиной этому стало короткое замыкание электропроводки в телевизоре.

Еще один пожар произошел в 13.39 в деревне Жуки Себежского района. Здесь в строящемся доме огонь повредил кровлю. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки на вводе в строящийся дом.

Пластиковый мусорный контейнер сгорел на улице Комсомольской в Великих Луках. Сотрудники МЧС приняли вызов в 9.50. К пожару привело неосторожное обращение с огнем неизвестного.

Кроме того, в гараже на улице А. Никандровой в городе Красногородск в отопительной печи сгорела сажа. Возгорание случилось в 16.30 из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Пожар в бане случился в деревне Паклино Псковского района в 0.15 в воскресенье. Здесь выгорело помещение парилки, а также огонь повредил стену предбанника. Причиной этого стал аварийный режим работы электросети в помещении парилки.

Еще одна баня сгорела в городе Дно, на улице Красноармейской. Пожарные приняли вызов в 15.08. Причиной возгорания оказалась неисправность печного оборудования.