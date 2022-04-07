Происшествия

Псковские таможенники задержали латвийца с пластинками группы «Кино»

Гражданин Латвии через МАПП «Убылинка» в Псковской области пытался вывезти из России 63 незадекларированных комплекта грампластинок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской таможни

Водитель грузовика пассажирскую таможенную декларацию не заполнял и о перемещаемом лично им товаре не заявлял. При досмотре автомобиля таможенники в кабине тягача и в одном из поддонов, используемых в качестве транспортной тары, обнаружили картонные коробки с 63 комплектами грампластинок. Каждый упакованный в индивидуальную коробку комплект содержал по 2 пластинки и журнал.

По заключению эксперта, рыночная стоимость произведенных в Германии пластинок превышает 400 тысяч рублей. Вывозимый товар следовало задекларировать в общем порядке с подачей документов на товары.

В действиях иностранца усмотрели административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена по части 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию).