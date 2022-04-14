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Происшествия

Жилой дом и скот сгорели в Плюсском районе из-за неисправности дымохода

14.04.2022 09:13|ПсковКомментариев: 0

Жилой дом, три хозяйственные постройки и три головы крупного рогатого скота сгорели в деревне Заплюсье Плюсского района 13 апреля. Вызов пожарным поступил в 14.53. Предположительная причина - неисправность дымохода отопительной печи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области. 

В этот же день в 20.12 в МЧС сообщили о пожаре в жилом доме на улице 1-ой Полевой в Пскове. Строение выгорело изнутри, огонь повредил кровлю. По предварительной информации, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки.

Кроме того, пожар в жилом доме произошел в 2.56 в деревне Кахново Островского района. Дом остался без кровли и выгорел изнутри. Также огонь уничтожил пристройку. Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки в пристройке. 

В среду пожар произошел также в Усвятах на улице Максима Горького, о нем стало известно в 16.59. Сгорела хозяйственная постройка. По предварительной информации, причиной тоже стало короткое замыкание электропроводки.

Теги: #пожар #МЧС #Плюсский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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