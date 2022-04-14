Происшествия

Часть Великих Лук осталась без электричества

Часть города Великие Луки вечером в пятницу, 15 апреля, осталась без электричества. Как сообщает телеграм-канал «Мы из Великих Лук», не было света в жилых домах и не работало уличное освещение.

«Произошла авария на магистральной линии. Часть абонентов уже переподключили. Сейчас бригады работают над восстановлением уличного освещения», — сообщили в пресс-службе электросетевой компании.

Кроме того, из-за отсутствия электроэнергии остановилась котельная №5. В настоящее время продолжаются пуско-наладочные работы.