Происшествия

Четыре бани сгорели в Псковской области за сутки

Четыре бани сгорели в Псковской области за сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

16 апреля в 12:51 сотрудникам МЧС поступило сообщение о возгорание на улице Новое Поселение в Опочке. Огонь уничтожил кровлю бани, изнутри она выгорела по всей площади. Предположительная причина возгорания – поджог.

В 15:58 в СНТ «Подлипье» в Псковском районе горела баня из-за аварийного режима работы электросети. Баня также сгорела в Пустошке на улице Октябрьской в 18:21. Огонь повредил кровлю. Предположительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

В деревне Демянка Порховского района в 21:42 в грузовом автомобиле «Мерседес» происходило тление угля для барбекю. По предположению сотрудников МЧС, причина происшествия – неисправность воздушной системы автомобиля.

17 апреля в 2:06 в поселке Палкино на улице Красноармейской горела баня по причине перекаливания.

В 2:34 в многоквартирном четырехэтажном жилом доме в Великих Луках на первом этаже в тамбуре эвакуационного выхода горел мусор. Огнем повреждены две двухстворчатые деревянные двери, закопчен потолок. Предположительная причина возгорания – поджог.