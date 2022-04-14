Происшествия

Лжесотрудница поликлиники украла у пожилой великолучанки почти 40 тысяч рублей

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении 57-летней великолучанки, которая совершила кражу имущества с незаконным проникновением в жилище. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

Следствие установило, что в начале февраля обвиняемая, представившись сотрудником поликлиники вступила в диалог с пенсионеркой. Он высказала желание помочь пожилой жительнице приобрести лекарства. Сопроводила ее и похитила из квартиры у потерпевшей 37 000 рублей, с которыми скрылась с места преступления и распорядилась по своему усмотрению, говорится в сообщении.

Уголовное дело направили в Великолукский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция пункта «а» части 3 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, напомнили в прокуратуре.