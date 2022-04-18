Происшествия

В Себеже мать сломала о голову сына молоток из-за личной неприязни

Женщину в Себеже подозревают в покушении на убийство. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: Следственный комитет РФ

16 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации в медицинское учреждение 40-летнего местного жителя с множественными ранами головы и лица и ушибом головного мозга. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, к преступлению причастна 68-летняя мать потерпевшего, которая указанным днем из-за личной неприязни и ранее возникшего конфликта десять раз ударила мужчину молотком по голове, пока инструмент не сломался. Затем женщина сообщила о совершенном преступлении в правоохранительные органы. Благодаря своевременному оказанию медицинской помощи в больнице потерпевший остался жив.

В настоящее время идут следственные действия, направленные на документирование всех обстоятельств совершенного преступления.