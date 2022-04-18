Происшествия

Полиция проверяет информацию о подозрительном предмете в псковском ТЦ

Полиция проверяет информацию об обнаружении подозрительного предмета в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вызов об оставленном бесхозном предмете, который может представлять общественную опасность, поступил в дежурную часть города Пскова. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа для отработки сообщения и проверки территории.

Дальнейшие действия полиции будут направлены на установления звонившего лица и на привлечение его к установленной законом ответственности, если информация не подтвердится, добавили в ведомстве.

По сообщениям очевидцев, сотрудники полиции и управления Росгвардии по Псковской области также находятся на выезде у Псковского кремля.

Ранее сообщалось, что в полицию сообщили об обнаружении опасного предмета у здания городской Думы в Пскове.