Происшествия

В полицию сообщили об обнаружении опасного предмета у здания гордумы в Пскове

Полиция проверяет информацию об обнаружении бесхозного предмета, который может представлять общественную опасность, у здания Псковской городской Думы 18 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«В 17.21 в дежурную часть города Пскова поступило сообщение об оставленном бесхозном предмете у здания Псковской городской Думы, который может представлять общественную опасность. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа для отработки сообщения и проверки территории», - говорится в сообщении.

Дальнейшие действия полиции будут направлены на установления звонившего лица и на привлечение его к установленной законом ответственности, если информация не подтвердится, добавили в ведомство.