Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Geely по специальной цене
Тверские управленцы
Денис Иванов о бюджете Пскова
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
«Псковэнергосбыт» центр обслуживания
Новая политическая реальность
Современный центр обслуживания
Господин Рейтингомер
О работе облсовпрофа в условиях санкций и рынке труда в регионе
Игорь Иванов о соглашении с Минском, братском народе и конкуренции
Игорь Иванов о пенсиях и зарплатах
школа без второго иняза
петухам здесь не место
 
 
 
ещё Происшествия 18.04.2022 14:400 Великолучанин обезобразил ножом лицо мужчине и попал под суд 18.04.2022 18:390 В Себеже мать сломала о голову сына молоток из-за личной неприязни 18.04.2022 18:270 В полицию сообщили об обнаружении опасного предмета у здания гордумы в Пскове 18.04.2022 17:181 Секс с несовершеннолетней обернулся судом для жителя Псковской области 18.04.2022 14:400 Великолучанин обезобразил ножом лицо мужчине и попал под суд 18.04.2022 12:030 В магазине на улице Советской в Пскове выявили фальшивые деньги
 
 
 
Самое популярное 11.04.2022 11:490 Ушел из жизни хирург Псковской областной клинической больницы Владимир Иванов 11.04.2022 20:380 В Псковской области простились еще с тремя погибшими на Украине военнослужащими 11.04.2022 18:130 Скончалась врач Великолукской межрайонной больницы Наталья Шершнева 17.04.2022 13:420 Михаил Ведерников сообщил о трех погибших в ходе спецоперации на Украине 11.04.2022 15:150 Более 400 беженцев с Донбасса прибыли в Псковскую область
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В полицию сообщили об обнаружении опасного предмета у здания гордумы в Пскове

18.04.2022 18:27|ПсковКомментариев: 0

Полиция проверяет информацию об обнаружении бесхозного предмета, который может представлять общественную опасность, у здания Псковской городской Думы 18 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

«В 17.21 в дежурную часть города Пскова поступило сообщение об оставленном бесхозном предмете у здания Псковской городской Думы, который может представлять общественную опасность. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа для отработки сообщения и проверки территории», - говорится в сообщении. 

Дальнейшие действия полиции будут направлены на установления звонившего лица и на привлечение его к установленной законом ответственности, если информация не подтвердится, добавили в ведомство. 

Теги: #Гордума #умвд россии по псковской области #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Псков — город для людей или для памятников?
В опросе приняло участие 42 человека
18.04.2022, 19:190 Реставраторы восстановили пролеты звонницы церкви в центре Пскова. ФОТО 18.04.2022, 19:060 Два автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове 18.04.2022, 18:540 Опрос ПЛН-ТВ: Готовы ли псковичи лично заниматься раздельным сбором мусора? 18.04.2022, 18:390 В Себеже мать сломала о голову сына молоток из-за личной неприязни
18.04.2022, 18:330 «Норма права»: О видах банкротства физического лица в российском законодательстве. ВИДЕО 18.04.2022, 18:270 В полицию сообщили об обнаружении опасного предмета у здания гордумы в Пскове 18.04.2022, 18:150 Более 1400 нарушений на дорогах выявили псковские полицейские за неделю 18.04.2022, 18:000 Дорожную разметку начнут обновлять в Пскове на этой неделе
18.04.2022, 17:551 Псков встал в пробках из-за ДТП с фурой. ФОТО 18.04.2022, 17:470 «Деловая среда» проведет антикризисный марафон для предпринимателей Северо-Западного региона 18.04.2022, 17:410 Пскович заплатит 30 тысяч за дискредитацию Вооруженных сил РФ 18.04.2022, 17:320 Белые пятна и черные полосы
18.04.2022, 17:250 Клиенты ВТБ могут принимать оплату по QR-коду в мобильном банке для бизнеса 18.04.2022, 17:181 Секс с несовершеннолетней обернулся судом для жителя Псковской области 18.04.2022, 17:100 Интерактив: Недоступный лесопарк 18.04.2022, 17:000 Губернатор поблагодарил Николая Баскова за подарок псковским детям 
18.04.2022, 16:530 Конкурсная комиссия выбрала лучших муниципальных служащих Псковской области 18.04.2022, 16:380 Псковичи смогут выбрать места размещения двух новых архитектурных форм 18.04.2022, 16:300 Александр Козловский оценил перспективы сотрудничества России и Белоруссии 18.04.2022, 16:240 Неделю без осадков прогнозируют псковские синоптики
18.04.2022, 16:220 Симфонический концерт впервые представили псковичам в формате виртуальной реальности 18.04.2022, 16:190 Путин заявил о стабилизации розничного спроса в России 18.04.2022, 16:090 Турнир по дзюдо среди юношей прошел в Пскове 18.04.2022, 16:080 Сборник псковских сказок и легенд будет издан в мае
18.04.2022, 16:050 Две школы планируют построить в псковской деревне Борисовичи 18.04.2022, 16:040 Началась регистрация избирателей на праймериз «Единой России» 18.04.2022, 15:560 Большой концерт пройдет у монумента в Самолве в День России 18.04.2022, 15:549 Льва Шлосберга и его супругу оштрафовали за дискредитацию ВС России
18.04.2022, 15:530 Концепцию нового театра кукол в Пскове одобрил губернатор 18.04.2022, 15:500 Псковское отделение реабилитации постковидных больных готово принять до 50 человек 18.04.2022, 15:470 Организаторы «Западных ворот» в Пскове планируют заложить новую традицию 18.04.2022, 15:340 Прокуратура выявила нарушения в работе псковского аэропорта
18.04.2022, 15:300 Александр Козловский рассказал о целях Союзного государства 18.04.2022, 15:203 Hesburger закрыл свои рестораны в Пскове 18.04.2022, 15:130 Свадьбу мечты организуют для победителей конкурса в Пскове 18.04.2022, 14:590 Большинство респондентов ПЛН готовы заниматься раздельным сбором мусора
18.04.2022, 14:560 Бизнесмен Руслан Мурадалиев стал гостем программы «Деловой понедельник». ВИДЕО 18.04.2022, 14:530 Выставка о суровой природе и животном мире Карелии открылась в Пскове 18.04.2022, 14:524 Александр Козловский об импортозамещении: Мы покувыркаемся, но реализуем это 18.04.2022, 14:470 Игорь Максимов: Участие в конкурсе «Чистый Псков» влияет на имидж предприятия
18.04.2022, 14:420 «Норма права»: О видах банкротства физического лица в российском законодательстве 18.04.2022, 14:400 Великолучанин обезобразил ножом лицо мужчине и попал под суд 18.04.2022, 14:200 Автомобили не разъехались на трассе Псков — Гдов, пострадали двое 18.04.2022, 14:151 «Единая Россия» представит кандидатов на все вакантные мандаты в Псковской области
18.04.2022, 14:020 «Постскриптум»: О ситуации в обкоме КПРФ, прививке за деньги и границе на замке. ВИДЕО 18.04.2022, 14:020 780-ю годовщину Ледового побоища отметили в Пскове 18.04.2022, 13:560 День без осадков и до +16 градусов прогнозируют псковские синоптики 19 апреля 18.04.2022, 13:490 Более 1300 псковских семей получают выплату на второго ребенка из маткапитала
18.04.2022, 13:320 Дошкольник пострадал в ДТП в Великих Луках 18.04.2022, 13:260 Александр Козловский заявил о скорой отмене роуминга между Россией и Белоруссией 18.04.2022, 13:250 В Пскове открылось отделение реабилитации для постковидных больных 18.04.2022, 13:210 Менее 100 человек заразились коронавирусом в Псковской области за сутки
18.04.2022, 13:201 «Экопром» доставил партию мусорных контейнеров в псковские деревни 18.04.2022, 13:184 Лазерное шоу к 350-летию Петра I пройдет на территории Псковского кремля 18.04.2022, 13:080 От коронавируса в Псковской области умерли еще четыре человека 18.04.2022, 13:060 «Гайд-парк»: Александр Козловский о перспективах Союзного государства России и Белоруссии. ВИДЕО
18.04.2022, 13:040 Схема движения автобуса №2 «Вокзал - Балтийская» изменится в Пскове 18.04.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 18.04.2022, 12:510 Аграрии Псковской области приступили к севу зерновых 18.04.2022, 12:410 «Постскриптум»: О ситуации в обкоме КПРФ, прививке за деньги и границе на замке
18.04.2022, 12:400 Денис Иванов принял участие в субботнике в своем округе 18.04.2022, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Козловским 18.04.2022, 12:290 Пятерых пьяных водителей-рецидивистов задержали псковские полицейские 18.04.2022, 12:220 В филиале псковской поликлиники появится компьютерный томограф с контрастом
18.04.2022, 12:030 В магазине на улице Советской в Пскове выявили фальшивые деньги 18.04.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» 18.04.2022, 11:420 «Нетленку» представила на выставке в Пскове местная художница 18.04.2022, 11:350 В новом филиале псковской поликлиники появится электронное обслуживание 
18.04.2022, 11:270 «Киа» и «Фольксваген» столкнулись на улице Коммунальной в Пскове 18.04.2022, 11:250 «Гайд-парк»: Александр Козловский о перспективах Союзного государства России и Белоруссии 18.04.2022, 11:180 В Пскове молодого человека задержали за попытку украсть продукты 18.04.2022, 11:110 Демонтаж вывесок из-за нарушений дизайн-кода начнется в Пскове через полтора месяца
18.04.2022, 11:050 Псковская таможня пресекла перевозку запрещенных таблеток в автобусе 18.04.2022, 11:002 МегаФон выходит в сегмент продаж восстановленной техники 18.04.2022, 10:571 Ремонт филиала поликлиники №2 продолжается в Пскове. ФОТО 18.04.2022, 10:521 Не делать выводов и не называть свидетелей – чем запомнилось очередное заседание суда по делу о резонансном ДТП?
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru