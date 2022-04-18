Происшествия

Четверо псковичей наказаны за попытку незаконного сбыта табачных изделий за границу

Пыталовский районный суд вынес приговор четырем жителям региона, обвиняемым в незаконном перемещении через границу табачных изделий в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что в августе 2019 года обвиняемые перенесли в рюкзаках немаркированную табачную продукцию производства Республики Беларусь по лесу к государственной границе РФ для передачи «неустановленным лицам в Латвийской Республики» вне мест, через которые может осуществляться законное перемещение товаров.

«Однако довести свой преступный умысел до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как были задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Псковской области», – рассказали в пресс-службе.

Суд признал мужчин виновными. Одному из них назначено наказание в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком в три года. Трое ранее судимых граждан будут отбывать наказание в течение аналогичного срока в колонии.