Происшествия

Полицейские проверят информацию о жестоком обращении с собакой в Гдове

УМВД России по Псковской области проведет проверку по факту публикации в СМИ информации о жестоком обращении с животным в Гдове. Об этом сообщает газета «Гдовская заря».

Фото: газета «Гдовская заря»

В редакцию газеты пришло письмо от женщины, которая вместе с родными и знакомыми сейчас занимается спасением жизни пса по кличке Грей.

«Несколько дней назад на территории бывшего ДОЗа нашли собаку, на которую без слез и содрогания нельзя было смотреть. Не буду перечислять вся увечья, которые ей были нанесены. Думаю, фотография никого не оставит равнодушным. А сделали это две опустившиеся особи (людьми их назвать язык не поворачивается), которые использовали кирпичи в качестве орудия убийства. С их слов, это был заказ», - рассказала она.

По словам женщины, некая пожилая местная жительница решила таким образом избавиться от животного. «Но неравнодушные люди откликнулись, чтобы помочь Грею – очень ласковому, умному и терпеливому дворовому псу, который, пережив весь этот ад, борется за жизнь, мужественно переносит лечение и продолжает верить в людей», - отметила обратившаяся.

Сейчас псу предстоит операция в Кингисеппе по удалению глаза.

«Мы связались с участниками спасательной операции, которые выяснили, кто именно совершил подобное зверство. Они готовы все рассказать в полиции. Публикация в газете - это уже повод для расследования», - добавили в редакции газеты.