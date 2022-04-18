Происшествия

Телефонного «террориста» осудили в Печорского районе

В Печорском районе осудили местного жителя за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

24 февраля мужчина, находясь в деревне Печки Печорского района, из хулиганских побуждений для создания паники и нарушения нормальной деятельности Новоизборской средней школы со своего мобильного телефона позвонил на номер «112». Он сообщил оператору и помощнику оперативного дежурного дежурной части МО МВД России «Печорский» не соответствующие действительности сведения о готовящимся акте терроризма в школе.

В ходе проведения проверки по указанному сообщению данный факт не подтвердился - сообщение являлось ложным.

Местному жителю предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ. Подсудимый вину признал полностью, дело рассмотрено в особом порядке.

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года. Приговор в законную силу не вступил.