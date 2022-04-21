Происшествия

Новогоднее застолье в Пыталовском районе закончилось поножовщиной

Житель Пыталовского района обвиняется в особо тяжких преступлениях в отношении двух односельчан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области.

По версии следствия, в ночь на 1 января между потерпевшими и обвиняемым, когда они находились в гостях у знакомых за новогодним столом, произошел конфликт, в результате которого последний ушел к себе домой. Желая продолжить выяснение отношений, они приехали домой к мужчине. Эта идея закончилась поножовщиной: обвиняемый нанес им множественные колото-резаные раны, в результате которых одному из потерпевших причинили тяжкий вред здоровью, а другой от полученных повреждений скончался на месте преступления.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в следственном управлении.