Происшествия

Обвиняемого в убийстве во время новоселья в Острове заключили под стражу

Островский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранее судимого местного жителя., обвиняемого в убийстве знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

На улице Фестивальной в Острове был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти. Причиной смерти стали многочисленные телесные повреждения, резанные раны шеи, говорится в сообщении.

20 апреля в 00:40 по подозрению в совершении указанного преступления задержали мужчину, который в ходе допроса сообщил об обстоятельствах убийства и пояснил, что мотивом преступных действий был бытовой конфликт с погибшим.

Срок его заключения под стражей продлится до 18 июня 2022 года включительно.

Ранее сообщалось, что по данному факту в Острове возбудили уголовное дело.