Происшествия

В Великих Луках будут судить семейную пару за инсценировку ДТП

В Великих Луках в суд направлено уголовное дело в отношений семейной пары, совершившей мошенничество в сфере страхования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что супруги 1985 и 1984 годов рождения, уроженцы и жители города Новосокольники, заранее приобрели автомобили с техническими повреждениями, после чего с участием своего знакомого на территории города Великие Луки инсценировали ДТП, обратились в страховую компанию, где получили выплату в размере свыше 370 тысяч рублей.

Действия мошенников квалифицированы по части 2 статьи 159.5 УК РФ - мошенничество в сфере страхования, совершенной группой лиц по предварительному сговору, отметили в надзорном ведомстве. Санкция этой статьи предусматривает альтернативные виды наказаний, максимальное из которых – 5 лет лишения свободы.