Происшествия

Житель Куньи до смерти избил мужчину и оказался в колонии строгого режима

Жителя Куньи, до смерти избившего мужчину, отправили в исправительную колонию строгого режима. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Ночью 19 декабря 2021 года в комнате жилого дома в Кунье между потерпевшим и обвиняемым, находящимся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник нанес потерпевшему не менее 20 ударов кулаками и ногами по голове, не менее одного удара ногой по шее, не менее пяти ударов ногами по туловищу и не менее двух ударов ногами по конечностям. Травмы повлекли смерть потерпевшего.

Местному жителю предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строго режима.