Происшествия

КамАЗ и «Ауди» горели в Псковской области

Автомашина КамАЗ горела в Великолукском районе 25 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании транспортного средства на 2-м километре Плаксинского шоссе поступило в 15:27. В автомашине выгорели моторный отсек и кабина по всей площади, сгорели два передних колеса. Предположительная причина — возгорание в выхлопной трубе при движении автомобиля

В тот же день в 17:48 в деревне Заходы Островского района сгорел автомобиль «Ауди 80» 1989 года выпуска. Предполагается, что пожар произошел из-за неисправности узлов и механизмов транспортного средства.

В деревне Почап Плюсского района сгорел жилой дом размером 8х10 метров. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропровдки на веранде дома.

Из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц в деревне Филиппково Дновского района выгорело помещение в неэксплуатируемом строении, в садоводстве «Мирное» Псковского района сгорел садовый дом, а в неэксплуатируемом строении на улице Вокзальной в Пскове сгорел мусор на площади 10 квадратных метров.