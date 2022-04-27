Происшествия

Островичка украла кошелек пенсионерки в магазине и купила велосипед

Полицейские раскрыли кражу денег у женщины 1936 года рождения в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Острове 26 апреля около 11.00 в магазине по улице 1 Мая у местной пенсионерки украли кошелек с деньгами в сумме 20 тысяч рублей. Потерпевшая, обнаружив пропажу, сразу же обратилась за помощью в ОМВД России по Островскому району.

Полицейские незамедлительно провели комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий и «по горячим следам» установили личность подозреваемой. Ею оказалась безработная жительница Островского района 1986 года рождения.

По версии следствия, в магазине пенсионерка складывала покупки в свою сумку, а кошелек с деньгами случайно положила на стойку, после чего вышла. Увидев оставленный кем-то кошелек, подозреваемая забрала его. А на обнаруженные в нем деньги купила детский велосипед и продукты. Все это полицейские изъяли.

«Быстро раскрыть данное противоправное деяние полицейским во многом помогла запись с камеры видеонаблюдения», - отметили в ведомстве. В настоящее время в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.