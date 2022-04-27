Происшествия

Дом сгорел на переулке Загородном в Пскове

Жилой дом на две семьи сгорел на переулке Загородном в Пскове 28 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании дома размером 8х8 метров поступило в в 16:53. Огонь также повредил кровлю на площади 12 квадратных метров. Предполагается, что возгорание случилось из-за короткого замыкания электропроводки в коридоре дома.

В тушении пожара принимали участие пять добровольцев — студенты агротехнического колледжа, входящие в состав Всероссийского студенческого корпуса спасателей. «Работа этого корпуса неразрывно связана с МЧС, соответственно, ребята на добровольной основе заступают на дежурства в наши боевые части и помогают пожарным в тушении», - отметили в ведомстве.

В тот же день вечером в деревне Барановка Гдовского района из-за аналогичной причины сгорела хозяйственная постройка. А неосторожное обращение с огнем неустановленного лица привело к пожару в гараже на улице Чкалова в Острове, огонь повредил кровлю.