Происшествия

Шесть смертельных отравлений этанолом произошло в Псковской области за три месяца

46 случаев острых отравлений химической этиологии зарегистрировали в Псковской области в январе-марте, из них с летальным исходом – 6 отравлений (13,04%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение на 26,1%, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора.

Единственная причина летальных исходов в первом квартале 2022 года – отравления спиртсодержащей продукцией (6 летальных исходов при отравлении этанолом), отметили в Роспотребнадзоре.

Среди мужчин зарегистрировано 21 отравление (45,7 %), среди женщин – 25 отравлений (54,3 %).

Доля отравлений детского населения (0-14 лет) среди всех отравлений составляет 19,6 % (9 случаев), подросткового населения (15-17лет) - 6,5 % (3 случая), взрослого населения – 73,9 % (34 случая). Наиболее часто отравления регистрируются в возрастных группах 26-39 лет – 26,1 %, 40-49 лет – 21,7 %, 0-6 лет – 17,4 %, 60 лет и старше – 13,0%, прочие – 21,8 %.

По социальному положению среди пострадавших чаще встречаются безработные – 41,3 %, работающее население – 17,4 %, пенсионеры – 13,0 %, неорганизованные дети – 10,9 %, другие – 17,4 %.

Структура отравлений:

- отравления спиртсодержащей продукцией – 28,3 % (13 отравлений);

- отравления лекарственными препаратами – 52,2 % (24 отравления);

- отравления наркотическими веществами – 4,4 % (2 отравления);

отравления другими видами, подпадающими под мониторинг (острые отравления неуточненными веществами (ядом), товарами бытового назначения, угарным газом, уксусной кислотой и т. д.) – 15,2 % (7 отравлений).

Из 13 случаев острых отравлений алкоголем зарегистрировано 6 отравлений этанолом, 6 отравлений суррогатами алкоголя, 1 случай отравления 2-пропанолом.

Из 2 случаев острых отравлений наркотическими веществами зарегистрировано 2 отравления неуточненными наркотиками.

Отравления курительными смесями среди населения за текущий период не зарегистрированы.

По характеру все зарегистрированные отравления являются индивидуальными; массовые и групповые отравления не зарегистрированы.