Происшествия

Жителя Дновского района отправили в колонию за кражу серебряных серег

Ранее несудимого 29-летнего жителя Дновского района привлекли к уголовной ответственности за кражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В период времени с 1 по 5 декабря 2020 года мужчина, находясь в доме своей знакомой, увидел на полке серванта пару серебряных серег. Украшение стоимостью 3 040 рублей он украл и скрылся с места преступления, похищенное обратил в свою собственность и распорядился им по своему усмотрению.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.