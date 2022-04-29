Происшествия

Днович не поторопился с трудоустройством и попал в тюрьму

42-летнему жителю Дновского района, которого 28 октября 2021 года за неуплату алиментов осудили к пяти месяцам лишения свободы условно, дали реальный срок за игнорирование требований уголовно-исполнительной инспекции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Начальник уголовно-исполнительной инспекции обратился в суд с представлением о замене наказания в виде исправительных работ на лишение свободы, пояснив, что осужденный продолжительный период времени (более 30 дней) не исполнял возложенную на него судом обязанность по трудоустройству, что свидетельствует о злостном нарушении условно осужденным порядка отбывания наказания.

Прокурор рассмотрел и поддержал представление, осужденному отменили условное наказание и назначили отбывание лишения свободы в исправительной колонии общего режима.