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Директора пушкиногорской организации оштрафовали за задержку зарплаты работникам

Директора ООО «Возрождение» в Пушкиногорском районе оштрафовали за несвоевременную выплату заработной платы работникам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В ходе прокурорской проверки установлено, что двоим работникам предприятия не выплатили зарплату за декабрь 2021 года на сумму 18 тысяч рублей. В связи с этим в адрес директора организации направили представление с требованием незамедлительно устранить нарушения.

Кроме того, прокурор Пушкиногорского района в отношении директора предприятия возбудил дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Роструд привлек его к ответственности и назначил штраф в размере 11 тысяч рублей.

В итоге нарушения закона устранили, заработную плату работникам выплатили в полном объеме, добавили в ведомстве.