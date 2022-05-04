Происшествия

В Стругах Красных безработная украла у петербуржца 65 тысяч рублей

Сотрудники полиции раскрыли кражи, совершенные на территории Стругокрасненского и Гдовского районов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В поселке Струги Красные днем 4 мая в магазине на улице Советской 38-летний приезжий из Санкт-Петербурга потерял кошелек, в котором находились 65 тысяч рублей. Стражи порядка нашли подозреваемую. Это безработная жительница Ленинградской области, женщина 1971 года рождения. Похищенное изъяли и вернули потерпевшему.

По версии следствия, женщина нашла кошелек и забрала обнаруженные в нем деньги, но воспользоваться ими не успела. В ее отношении возбудили уголовное дело. Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Еще одно преступление было совершено в селе Чернево Гдовского района. Неизвестные разбили окно дачного дома на улице Зеленой и украли электроплиту, сварочный аппарат, детский велосипед, синтезатор, посуду и другие вещи. Сумма причиненного ущерба уточняется. О произошедшем в ОМВД России по Гдовскому району сообщил житель Санкт-Петербурга, мужчина 1976 года рождения.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый 40-летний местный житель. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. В ходе обыска похищенное имущество обнаружили и изъяли. Ведется следствие.