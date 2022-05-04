Происшествия

Житель Острова совершил семь краж за год и попал на скамью подсудимых

Ранее неоднократно судимого жителя города Острова привлекли к уголовной ответственности за совершение семи преступлений, которые мужчина совершил на протяжении 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Все эпизоды были связны с кражей имущества. Мужчина похитил электроинструменты из магазина в Острове, ноутбук из магазина в Себеже, шуруповерт из магазина в Пскове, два флакона мужской туалетной воды из магазина в Печорах, 25 000 рублей из магазина в Новоржеве, ноутбук из магазина в Опочке и 11 коробок конфет, две банки кофе и пять упаковок сыра из еще одного магазина в Острове.

При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие у подсудимого малолетних детей, активное способствование расследованию преступлений, полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья. Отягчающее наказание - рецидив преступлений.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.