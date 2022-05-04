Происшествия

Псковичу назначили обязательные работы за секс с несовершеннолетней

22-летний пскович признан виновным в нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Установлено, что в 2021 году злоумышленник неоднократно вступал в половую связь с 14-летней девочкой. Его противоправные действия были пресечены, когда потерпевшая сообщила об этом знакомой.

Помимо показаний свидетелей, его вина была подтверждена заключением молекулярно-генетической судебной экспертизы по предметам одежды и белья.

В ходе следствия злоумышленник полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, то есть без проведения судебного разбирательства, отметили в следственном комитете.

Приговором суда виновному назначили наказание в виде обязательных работ на срок 360 часов.