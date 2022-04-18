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Секс с несовершеннолетней обернулся судом для жителя Псковской области

22-летний житель Псковской области предстанет перед судом за половое сношение с 14-летней девочкой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, летом 2020 года обвиняемый, находясь на берегу озера в одном из муниципальных образований области, удовлетворил свою половую потребность с 14-летней девочкой.

Молодому человеку предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста).

Вину в совершенном инкриминируемом деянии обвиняемый признал в полном объеме.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.