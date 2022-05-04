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Происшествия

В великолукских сосисках и колбасе обнаружили лекарства для животных

06.05.2022 16:09|ПсковКомментариев: 0

В сосисках и колбасе, произведенных в Великолукском районе, обнаружили лекарственные препараты для ветеринарного применения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Государственные инспекторы на производственной площадке в Великолукском районе отобрали пробы от докторской колбасы и молочных сосисок, произведенных индивидуальным предпринимателем «Федоров В. А.». Кроме того, в Пскове в УФСИН России по региону также взяли пробы сливочного масла, изготовителем которого является ООО «Агрофирма» (Ивановская область).

В ходе исследований установлено, что отобранные образцы не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции». В колбасе и сосисках обнаружили остатки лекарственных препаратов для ветеринарного применения, а сливочное масло не соответствовало установленным требованиям по показателю – «жирно-кислотный состав».

Информацию о нарушениях направили в адреса производителей для принятия ими мер в соответствии со статьей 38 федерального закона от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О техническом регулировании». В течение 10 дней после получения информации предприятия-производители должны разработать программу мероприятий, чтобы предотвратить причинение вреда здоровью людей и согласовать ее с органом государственного контроля.

Межрегиональное управление в отношении продукции ИП «Федоров В. А.» ввело усиленный лабораторный контроль. Эта мера вводится после однократного выявления какого-либо нарушения ветеринарно-санитарных требований. У производителя в течение трех месяцев будут отбирать пробы от десяти партий товаров той же категории, в которых ранее выявили несоответствие.

Также этому производителю объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Информация о несоответствии продукции ТР ТС «О безопасности молока и молочной продукции», произведенной ООО «Агрофирма», была направлена в управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.

Теги: #Россельхознадзор #сосиски #колбаса #нарушения
Источник: Псковская Лента Новостей
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