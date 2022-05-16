Происшествия

На границе в Псковской области задержали 20 иностранцев

Три попытки незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации группами иностранцев пресекли в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В Пыталовском районе пограничники задержали 10 выходцев Юго-Восточной Азии, они направлялись в сторону государственной границы Российской Федерации, чтобы убыть в страны Евросоюза. Еще два случая произошли в Себежском районе, где сотрудники пограничного управления при содействии члена добровольной народной дружины выявили 10 иностранных граждан, пытавшихся незаконно проникнуть в Латвийскую Республику.

Нарушителей привлекли к административной ответственности в виде штрафов с выдворением с территории страны.