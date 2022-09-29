Происшествия

Псковские таможенники не пропустили через границу 15 кг стоматологических инструментов

Пассажир микроавтобуса из Молдовы незаконно вывозил из России через границу в Псковской области партию применяемых в стоматологии инструментов общим весом 15 кг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской таможни

Молдаванин не задекларировал при вывозе из Российской Федерации 195 упаковок пульпоэкстракторов российского производства. Сотрудники таможенного поста МАПП Бурачки изъяли товар.

В каждой коробке находилось по 500 одноразовых стальных пульпоэкстракторов. Мужчина перевозил коробки с инструментами в багаже, не показывая таможенному контролю. Таможенную декларацию на вывозимый товар мужчина не заполнял.