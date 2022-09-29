Происшествия

Пожилого любителя раздеться догола перед детским садом задержали в России

Пенсионера-эксгибициониста, который оголялся перед детским садом в Кронштадте, задержали полицейские.

Как сообщил источник издания 78.ru, в полицию 28 сентября обратилась педагог одной из местных школ и заявила, что у дома №56 по улице Добровольцев перед детским садом мужчина демонстрирует свои половые органы школьникам.

Когда сотрудники полиции приехали на место происшествия, извращенца уже не было. Однако его удалось задержать в тот же день по «горячим следам» на проспекте Ветеранов. Подозреваемым оказался пенсионер, проживающий на проспекте Маршала Жукова. Возбуждено уголовное дело