Происшествия

Избивший псковских полицейских москвич попал в колонию на два года

Мужчина попал в колонию за насилие в отношении полицейских. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

31 января осужденный, будучи указанным днем освобождённым из мест лишения свободы, приехал на железнодорожный вокзал Пскова. Там он стал распивать спиртные напитки сперва в кассовом зале, а затем в зале ожидания. Его доставили в дежурную часть линейного отдела полиции. Мужчина в момент разбирательства по делам о совершенных им административных правонарушениях ударил трех успокаивающих его полицейских в голову.

В тот же день мужчину вновь задержали и в дальнейшем заключили под стражу с содержанием в следственном изоляторе. В ходе следствия он раскаялся в содеянном и дал признательные показания.

25-летнего москвича признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Приговором суда виновному назначили наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.